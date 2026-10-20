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"Он подвёл команду и меня". Экc-тренер Роналду высказался о португальце

Эрик тен Хаг вновь высказался о конфликте с Криштиану Роналду во время совместной работы в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Нидерландский тренер заявил, что в тот период рассчитывал на португальца, но тот, по его мнению, не был готов выполнять необходимый объём работы.

- Он подвёл команду и подвёл меня, потому что мы рассчитывали на него. Конечно, он один из лучших футболистов в истории. Я очень его уважал. Но в тот момент как тренер я должен был принимать рациональные решения и оставлять в составе тех игроков, в которых верил.

Он не бегал ни когда команда владела мячом, ни когда оборонялась. Причина была в том, что он не подготовил себя должным образом, - цитирует тен Хага The Athletic.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, а тен Хаг возглавил клуб год спустя. Осенью 2022-го между ними произошёл конфликт, после которого португалец публично раскритиковал тренера. Вскоре клуб расторг контракт с нападающим.

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