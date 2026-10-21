Победителя в номинации "Золотой мяч" всех времён определят болельщики.
В список вошли только футболисты, которые минимум дважды выигрывали главный индивидуальный трофей France Football. Среди кандидатов - Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Альфредо Ди Стефано, Марко ван Бастен, Йохан Кройф, Карл-Хайнц Румменигге, Мишель Платини, Кевин Киган и Франц Беккенбауэр.
Церемония вручения наград состоится 26 октября в Лондоне. Вести мероприятие будут Тьерри Анри и британская журналистка Кейт Скотт.
Месси и Роналду вошли в список претендентов на "Золотой мяч" всех времён
Организаторы "Золотого мяча" объявили десять претендентов на специальную награду, посвящённую 70-летию премии.
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