Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
2 - 2 2 2
СлавияЗавершен
Сабах
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
АЕК АфиныЗавершен
Штутгарт
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ливерпуль
4 - 3 4 3
ВильярреалЗавершен
Порту
0 - 1 0 1
ПСВЗавершен
ПСЖ
4 - 2 4 2
БарселонаЗавершен
Рома
4 - 0 4 0
СлованЗавершен
Наполи
4 - 3 4 3
Буде-ГлимтЗавершен

Месси и Роналду вошли в список претендентов на "Золотой мяч" всех времён

Организаторы "Золотого мяча" объявили десять претендентов на специальную награду, посвящённую 70-летию премии.
Фото: Getty Images
Победителя в номинации "Золотой мяч" всех времён определят болельщики.

В список вошли только футболисты, которые минимум дважды выигрывали главный индивидуальный трофей France Football. Среди кандидатов - Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Альфредо Ди Стефано, Марко ван Бастен, Йохан Кройф, Карл-Хайнц Румменигге, Мишель Платини, Кевин Киган и Франц Беккенбауэр.

Церемония вручения наград состоится 26 октября в Лондоне. Вести мероприятие будут Тьерри Анри и британская журналистка Кейт Скотт.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится