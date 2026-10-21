Во Франции оценили игру Сафонова в матче с "Барселоной"

Французское издание L’?quipe оценило игру Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов УЕФА с "Барселоной".

Фото: Getty Images

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов получил за игру в матче Лиги чемпионов УЕФА с "Барселоной" 6 баллов из 10 возможных, самые низкие оценки получили Хвича Кварацхелия и Ферран Торрес - по 4 балла.



Напомним, что парижане на своем поле одержали победу над каталонцами в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и провел все 90 минут.

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Барселона