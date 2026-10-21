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Смородская считает, что от Батракова многого требуют

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.
Фото: GLobal Look Press
- Алексей – молодой игрок, и я думаю, что от него не стоит требовать многого, он в процессе адаптации.

Ему нужно до конца освоиться в Турции, понять менталитет и культуру. Да, голы ему придали уверенности, но тем не менее. Давайте не будем на него давить, – сказала Смородская.

Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Спустя месяц российский футболист отправился на осенние сборы национальной команды, где провел около трех недель. На данный момент на счету 21-летнего футболиста 8 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за турецкий клуб.

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