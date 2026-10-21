Смородская считает, что от Батракова многого требуют

- Алексей – молодой игрок, и я думаю, что от него не стоит требовать многого, он в процессе адаптации.
Ему нужно до конца освоиться в Турции, понять менталитет и культуру. Да, голы ему придали уверенности, но тем не менее. Давайте не будем на него давить, – сказала Смородская.
Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Спустя месяц российский футболист отправился на осенние сборы национальной команды, где провел около трех недель. На данный момент на счету 21-летнего футболиста 8 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за турецкий клуб.