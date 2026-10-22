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"Это унижение". Российский тренер поддержал Роналду после скандала
Сегодня, 02:34
Игорь Шалимов встал на сторону
Криштиану Роналду
в его конфликте с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Бывший наставник "Краснодара" считает, что тренер некорректно поступил с форвардом во время сентябрьского матча с Норвегией.
- Дело в том, что Жезуш отправил Роналду разминаться во время того злополучного матча с Норвегией. Когда такой игрок идет разминаться, а тренер его не выпускает...
На мой взгляд, это унижение. Роналду заставили ощутить себя каким-то придурком. Так не делается. Я на стороне Роналду в этом конфликте, - цитирует Шалимова
"Матч ТВ"
.
Ранее 41-летний Роналду самовольно покинул расположение национальной команды после разногласий с Жезушем относительно своего игрового времени. За это нападающий получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро.
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Игорь Шалимов
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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