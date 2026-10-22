"Это унижение". Российский тренер поддержал Роналду после скандала

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На мой взгляд, это унижение. Роналду заставили ощутить себя каким-то придурком. Так не делается. Я на стороне Роналду в этом конфликте, - цитирует Шалимова "Матч ТВ"

Бывший наставник "Краснодара" считает, что тренер некорректно поступил с форвардом во время сентябрьского матча с Норвегией.- Дело в том, что Жезуш отправил Роналду разминаться во время того злополучного матча с Норвегией. Когда такой игрок идет разминаться, а тренер его не выпускает...Ранее 41-летний Роналду самовольно покинул расположение национальной команды после разногласий с Жезушем относительно своего игрового времени. За это нападающий получил 30-дневную дисквалификацию и штраф в размере 255 евро.