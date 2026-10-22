В Турции оценили шансы Батракова на переход в "Барселону"

- Если не считать Сашу Боэ, которого несколько лет назад продали в "Баварию", серьёзных успехов в этом направлении у клуба практически не было. Однако Батраков — футболист, который способен изменить эту ситуацию. "Галатасарай" будет развивать его, чтобы продать в один из европейских клубов за солидную сумму.
Он уже забил "Барселоне" и продолжит успешно выступать в Лиге чемпионов. Его шансы на переходы в "Барсу" у нас оценивают как неплохие, - приводит слова Узуна Metaratings.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах девять матчей и записал в свой актив два забитых мяча и две голевые передачи. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.
В Лиге чемпионов УЕФА российский футболист отметился двумя забитыми мячами - он поразил ворота "Барселоны" и французского "Лилля".