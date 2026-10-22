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Тренер сборной России назвал чемпионат, который подходит Батракову

Старший тренер сборной России Виктор Онопко в комментарии Rusfootball.info оценил игру Алексея Батракова.
Фото: Global Look Press
- Батраков продолжает забивать. Можно уже не сомневаться в его перспективах?

- Леша много и в обороне действует. Один подкат чего стоит, когда он вынес. Ну и все время острые передачи, благо Осимхен есть.
Работу без мяча тоже колоссальную проделывает. Быстро адаптацию прошел. Главное, держать этот уровень. Ни день, ни два, ни месяц, а год для начала.

И привыкнуть к тому ритму игры, давлению, нагрузке в его годы. Вчера все его действия очень понравились.

- Чемпионат Франции не более подходящий для него в том же "Лилле" для перехода в топ-клуб?

- Конечно, топ-5 чемпионатов никто не отменял. Испания для меня на первом месте, для Батракова тоже. Во Францию если ехать ему, то только в "ПСЖ". Лучшая команда мира сегодня. Но выбор пока сделан в пользу Турции, "Локомотив" неплохие деньги получил тоже, прямо скажем.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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