В "Галатасарае" поделились впечатлениями от выступлений Батракова

Член трансферного комитета "Галатасарая" Музафер Айгюн высказался о влиянии Алексея Батракова на результаты клуба.

Фото: ФК "Галатасарай"

"Вчерашний матч с "Лиллем", в котором он отметился голом, ещё раз показал, насколько он важен для нас. Его влияние на игру и помощь партнёрам внесли весомый вклад в нашу победу.