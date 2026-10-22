В "Галатасарае" поделились впечатлениями от выступлений Батракова

"Вчерашний матч с "Лиллем", в котором он отметился голом, ещё раз показал, насколько он важен для нас. Его влияние на игру и помощь партнёрам внесли весомый вклад в нашу победу.С каждым днём взаимопонимание Алексея с одноклубниками становится всё лучше. Мы верим в его потенциал и уверены, что его вклад в игру "Галатасарая" будет и дальше расти", - сказал Айгюн "Чемпионату".
Вчера, 21 октября, состоялся матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между "Лиллем" и "Галатасараем". Встреча проходила во Франции. Гости одержали победу со счетом 4:2.
Алексей Батраков забил второй гол стамбульского клуба, реализовав удар головой в конце первого тайма. Он провел на поле 84 минуты.