"Кайрат" разгромно проиграл "Панатинаикосу" в Лиге конференций

"Кайрат" крупно уступил на своем поле "Панатинаикосу" в матче 2-го тура Лиги конференций (1:5).

Фото: ФК "Кайрат"

Казахстанский клуб потерпел разгромное поражение на своем поле. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Исмаил Бекболат.



Напомним, в предыдущем туре команда из Алма-Аты сыграла на выезде вничью с латвийской "Ригой" (1:1).



Лига конференций



Общий этап. 2 тур



Голы: Бекболат, 79 - Таборда, 6, Дессерс, 24, 47, Кангва, 57, Растодер, 75.



"Кайрат": Анарбеков, Луиш Мата (Кургин, 65), Байбек (Широбоков, 32), Мартынович, Тапалов, Оксанен (Касабулат, 65), Мендонса, Туякбаев, Гуаль (Бекболат, 65), Мрынский, Фильо (Юккола, 46).



"Панатинаикос": Пенья, Кирьякопулос, де Врей (Катрис, 76), Палмер-Браун, Цапрас, Камара (Кангва, 56), Луза (Чиривелья, 65), Андино (Пельистри, 65), Тетте, Таборда, Дессерс (Растодер, 56).



Предупреждения: Тапалов, 25, Палмер-Браун, 45+1, Мрынский, 45+2, Кангва, 77.