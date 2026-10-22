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"Кайрат" разгромно проиграл "Панатинаикосу" в Лиге конференций

"Кайрат" крупно уступил на своем поле "Панатинаикосу" в матче 2-го тура Лиги конференций (1:5).
Фото: ФК "Кайрат"
Казахстанский клуб потерпел разгромное поражение на своем поле. Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Исмаил Бекболат.

Напомним, в предыдущем туре команда из Алма-Аты сыграла на выезде вничью с латвийской "Ригой" (1:1).

Лига конференций

Общий этап. 2 тур

Голы: Бекболат, 79 - Таборда, 6, Дессерс, 24, 47, Кангва, 57, Растодер, 75.

"Кайрат": Анарбеков, Луиш Мата (Кургин, 65), Байбек (Широбоков, 32), Мартынович, Тапалов, Оксанен (Касабулат, 65), Мендонса, Туякбаев, Гуаль (Бекболат, 65), Мрынский, Фильо (Юккола, 46).

"Панатинаикос": Пенья, Кирьякопулос, де Врей (Катрис, 76), Палмер-Браун, Цапрас, Камара (Кангва, 56), Луза (Чиривелья, 65), Андино (Пельистри, 65), Тетте, Таборда, Дессерс (Растодер, 56).

Предупреждения: Тапалов, 25, Палмер-Браун, 45+1, Мрынский, 45+2, Кангва, 77.

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