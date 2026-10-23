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Сперцян отметился голевой передачей в разгромном матче "Аль-Ахли"

"Аль-Ахли" разгромил "Аль-Халидж" со счётом 4:1 в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Аль-Ахли"
Бывший полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в составе саудовского клуба во всех турнирах.

В составе победителей дважды отличился Айван Тони, ещё по одному мячу забили Артем Бондаренко и Франсишку Тринкау. Единственный гол гостей записал на свой счёт Тамер Аль-Хайбри.

Для "Аль-Ахли" эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате. Команда занимает пятое место с 21 очком.

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