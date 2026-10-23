Роналду совершил необычный поступок после победы "Аль-Насра"

Криштиану Роналду уступил награду лучшему игроку матча своему партнёру по "Аль-Насру" Абдулле Аль-Хамдану.

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Португалец получил индивидуальный приз после победы над "Аль-Фейсали" со счётом 3:1 в чемпионате Саудовской Аравии, однако решил передать его одноклубнику.



В прошедшей встрече оба футболиста отметились забитыми мячами. Несмотря на то что организаторы признали лучшим именно Роналду, 41-летний нападающий предпочёл отметить вклад Аль-Хамдана. Об этом сообщила пресс-служба саудовского чемпионата.