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Имя победителя "Золотого мяча" - 2026 знают лишь пять человек

Информация о победителе "Золотого мяча" 2026 года остаётся строго засекреченной.
Фото: Getty Images
По словам бывшего главного редактора France Football Паскаля Ферре, имя будущего обладателя престижной награды известно максимум пяти людям.

Ферре также опроверг достоверность появившихся в СМИ сообщений о результатах голосования. Он объяснил, что организаторы изменили порядок уведомления футболистов, чтобы сохранить интригу до церемонии вручения.

- С 2024 года победителей больше не информируют о их судьбе до церемонии, и ко всем относятся одинаково. Когда они прибудут в зал в Лондоне, ни один из них не сможет поднять руку раньше других, потому что они ничего не знают, - цитирует Ферре RMC Sport.

Церемония награждения состоится 26 октября в Лондоне. Действующим обладателем "Золотого мяча" является нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.

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