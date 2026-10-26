Ташуев: Месси на память надо проводить "Золотым мячом"

"Месси провёл хороший сезон, много забивает и в Америке, и в сборной. Огромный вклад Лео внёс в выход сборной Аргентины в финал ЧМ.
То, что он сделал для популяризации футбола в мире, привёл сколько детей в вид спорта по всей планете. Такую звезду на память надо проводить "Золотым мячом".Мбаппе второй номинант, а третий - Ямаль. Кейн входит в пятёрку", - сказал Ташуев "Советскому спорту".
Лионель Месси выступает за "Интер Майами" из США. В текущем сезоне за клуб аргентинец провел 33 матча, забил 29 голов и отдал 15 результативных передач.
В составе сборной на чемпионате мира-2026 правый вингер оформил 8+4 в восьми встречах. Аргентина уступила Испании в финале турнира со счетом 0:1.