Ташуев: Месси на память надо проводить "Золотым мячом"

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, кто должен получить "Золотой мяч" в этом году.

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То, что он сделал для популяризации футбола в мире, привёл сколько детей в вид спорта по всей планете. Такую звезду на память надо проводить "Золотым мячом".