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Глушаков хочет, чтобы Месси получил "Золотой мяч"

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящем вручении "Золотого мяча".
Фото: Getty Images
Денис Глушаков заявил, что считает аргентинского игрока достойным этой награды.

"Он много назабивал на чемпионате мира, хороший футболист, выиграл огромное количество титулов.

Хочу, чтобы Месси ушел на пенсию с "Золотым мячом". Ничего страшного, что он играет в Америке, а не в Европе", - сказал Глушаков Sport24.

Лионель Месси выступает в составе "Интер Майами" с июля 2023 года. В текущем сезоне за американский клуб нападающий провел 33 встречи, забил 29 голов и отдал 15 результативных передач. Соглашение 39-летнего футболиста с командой рассчитано до конца декабря 2028 года.

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