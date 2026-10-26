Чемпион Европы и экс-игрок "МЮ" покидает "Актобе": благодарен всему Казахстану

Вингер Луиш Нани объявил об уходе из казахстанского "Актобе".

Фото: ФК "Актобе"

- Это была моя последняя домашняя игра за "Актобе". Приключение подходит к концу… но какое же путешествие мы совершили вместе!

По словам Нани, он провел последний домашний матч за "Актобе" и вскоре покинет клуб.Я благодарен всем в этом замечательном клубе, прекрасным людям этого города и всего Казахстана за всё, что мы разделили, и за то, что вы так тепло меня приняли, - написал Нани в соцсетях.Нани перешел в "Актобе" в январе 2026 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи. Ранее вингер выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Орландо Сити", "Фенербахче" и ряд других европейских клубов. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы в 2016 году. В ноябре футболисту исполнится 40 лет.