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Названы футболисты, занявшие 11-20 места в голосовании на "Золотой мяч"

Стали известны футболисты, занявшие 11-20 места в голосовании на "Золотой мяч".
Фото: Goal
Список футболистов, расположившихся с 11 по 20 место в голосовании на "Золотой мяч", выглядит следующим образом:

20 место - Вильян Пачо ("ПСЖ");
19 место - Жоау Невеш ("ПСЖ");
18 место - Марк Кукурелья ("Челси");
17 место - Винисиус Джуниор ("Реал");
16 место - Ферран Торрес ("Барселона" / "ПСЖ");
15 место - Деклан Райс ("Арсенал");
14 место - Витинья ("ПСЖ");
13 место - Ашраф Хакими ("ПСЖ");
12 место - Пау Кубарси ("Барселона");
11 место - Джуд Белингем ("Реал").

Напомним, ранее стали известны футболисты, расположившиеся на 21-30 местах в голосовании. Сегодня, 26 октября, станет известен обладатель индивидуального трофея - в прошлом году награду получил вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле. Сегодняшняя церемония состоится в Лондоне.

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