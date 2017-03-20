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Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (3)
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (3)
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Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так (видео) (4)
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так (видео) (4)
Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу
Предлагаем вашему вниманию небольшой видеорепортаж с сегодняшней тренировки сборной России по футболу, которая прошла в академии ФК "Краснодар".
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