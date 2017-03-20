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Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу

Предлагаем вашему вниманию небольшой видеорепортаж с сегодняшней тренировки сборной России по футболу, которая прошла в академии ФК "Краснодар".

Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 22:07
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