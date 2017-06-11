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Матч Украина – Мальта признан ФИФА неофициальным

Товарищеский матч Украина – Мальта (0:1) признан ФИФА неофициальным, сообщает "Футбол 24".

"Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно Правилам игры, невозможно использовать больше, чем 6 замен, о чем говорится в Правиле 3 Правил игры", – сказано в сообщении пресс-службы ФИФА.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА матч Украина – Мальта отсутствует в перечне товарищеских матчей, проведенных 6 июня.
Теги: Сборная Украины Сборная Мальты
Сегодня, 12:09
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(2)
№5 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:46) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Скорее всего хохлы неофициально сыграли - договорняк_...


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Регистрация: 25.10.2008
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А можно признавать неофициальными все матчи, результаты которых тебе не нравятся?
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 12:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну ни че,сделайте переигровку,результат не изменится,може еще парочку воткнут-официально будет
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: priba Москва (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрожопые хохлы)
Регистрация: 23.08.2015
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:12) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну от позора хохлам все равно не отмыться


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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