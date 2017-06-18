Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ФИФА распространила 65 процентов билетов на Кубок конфедераций

Международная федерация футбола (ФИФА) реализовала 65 процентов билетов на матчи Кубка конфедераций. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Мы находимся на отметке 65 процентов проданных билетов. Надеемся, что в ходе турнира показатели будут повышаться", - цитирует Сорокина ТАСС.
Сегодня, 12:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.