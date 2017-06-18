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Джанни Инфантино: хочу отметить замечательный уровень подготовки России к Кубку конфедераций

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на внеочередной Конференции РФС и высоко оценил открытие Кубка конфедераций — 2017.

"Я чувствую себя в Петербурге, в России как дома. Я проведу здесь ещё много времени, чтобы организовать в России лучший чемпионат мира.

Открытие Кубка конфедераций прошло великолепно. Хочу поздравить всех, кого я знаю лично, тех, кто приложил такие усилия, чтобы провести этот Кубок конфедераций. Хочу отметить замечательный уровень подготовки. Все арены полностью готовы к турниру. Стадион в Санкт-Петербурге производит потрясающее впечатление. Это хороший шанс для всех, кто работает в футболе, это отличный шанс сделать шаг вперёд. Мир нуждается в сильном футбольном союзе. Рассчитываю на всех вас, на Виталия Мутко на вашу поддержку и участие, вы также можете рассчитывать на меня", — цитирует Инфантино "Чемпионат.сом".
Теги: Инфантино
Сегодня, 12:20
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№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Инфантино как и Блатер одна команда, они наши люди, это радует.
Регистрация: 5.09.2012
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