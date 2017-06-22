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Аркадий Дворкович: ничья в матче России - Португалия была бы справедливым результатом
Сборная России показала достойный футбол во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии (0:1), ничья стала бы справедливым результатом игры, считает заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
"Первый тайм был тяжелый, пропускать было не обязательно. Во втором тайме наша команда выглядела достойно. Ничья была бы справедливым результатом матча, но мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль", - цитирует Дворковича ТАСС.
"Первый тайм был тяжелый, пропускать было не обязательно. Во втором тайме наша команда выглядела достойно. Ничья была бы справедливым результатом матча, но мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль", - цитирует Дворковича ТАСС.
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