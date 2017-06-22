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Аркадий Дворкович: ничья в матче России - Португалия была бы справедливым результатом

Сборная России показала достойный футбол во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии (0:1), ничья стала бы справедливым результатом игры, считает заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

"Первый тайм был тяжелый, пропускать было не обязательно. Во втором тайме наша команда выглядела достойно. Ничья была бы справедливым результатом матча, но мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль", - цитирует Дворковича ТАСС.
Теги: Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 17:51
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№3 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 18:30) #
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Блин,Португалия играли в полного.Надо бы они ещё трешку привезли...Какая ничья?В створ ворот ни одного удара.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Какая ничья? Он что идиот? Португальцы забили гол и еще минимум от двух голов спас Акинфеев,а питомцы Черчесова даже в створ ворот ни разу не попали. weary
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
мдааа...а Португальцы об этом и не знали....
Регистрация: 6.09.2013
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