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В Ростове к ЧМ-2018 в окнах дома нарисовали счастливых людей

В Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира на окнах дома развесили картины с изображениями людей.

Необычное оформление дома горожанка заметила на проспекте Шолохова.

Отмечается, что власти не стали ремонтировать дом, менять рамы и красить фасад, а просто повесили на окна картины с изображением «счастливых жильцов». Журналисты пишут, что здание выглядит жутковато, особенно в сумерках или ночью.

"Просто когда вместо ремонта натягивают картины, да еще и радостных людей рисуют… Это уже край. Дом этот в ремонте не один год. Ну почему не доделали? А "срамоту" прикрыли… Это издевательство от властей", — комментируют пользователи соцсети.

В Ростове к ЧМ-2018 в окнах дома нарисовали счастливых людей

"Блокнот Ростов"
Сегодня, 16:12
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№1 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 16:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
потемкинские деревни
вернее путинские


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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