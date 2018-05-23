В Ростове к ЧМ-2018 в окнах дома нарисовали счастливых людей

В Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира на окнах дома развесили картины с изображениями людей.Необычное оформление дома горожанка заметила на проспекте Шолохова.Отмечается, что власти не стали ремонтировать дом, менять рамы и красить фасад, а просто повесили на окна картины с изображением «счастливых жильцов». Журналисты пишут, что здание выглядит жутковато, особенно в сумерках или ночью."Просто когда вместо ремонта натягивают картины, да еще и радостных людей рисуют… Это уже край. Дом этот в ремонте не один год. Ну почему не доделали? А "срамоту" прикрыли… Это издевательство от властей", — комментируют пользователи соцсети.