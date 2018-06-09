Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4425
Я болею за "Енисей"! 0
Ситуация на юго-востоке Украины 119606
КБ-Гостевая 26737
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 51
Отдых в Крыму. 194
Чемпионат мира 2018 9
Мировые трансферы 334

Новости партнеров

Ажиотаж вокруг Маноло в Краснодаре (видео)

Болельщики в Краснодаре выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с самым известным испанским болельщиком - Маноло.

Отметим, что 69-летний мужчина за последние 30 лет не пропустил ни одной игры испанской сборной.

Теги: Сборная Испании Rвидео
Сегодня, 21:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.