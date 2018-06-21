Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге

Спустя шесть дней мундиаль вернулся в свою самую восточную точку. Rusfootball.info рассказывает о том, что окружало второй матч чемпионата мира в Екатеринбурге.

Из четырех поединков, которые выпало принимать столице Урала, лишь в одном из них ей довелось увидеть настоящего гранда - сборную Франции. Да, Уругвай поднимал над головой Кубок мира дважды, "трёхцветные" же делали это только один раз, но мы-то говорим о сегодняшних реалиях.

Однако гранды и футбольные регалии - это на зеленом газоне. За его же пределами сверхуверенную победу одержали перуанцы. На трибунах они имели, пожалуй, пятикратный перевес, потому поддержка у "лам" была просто сумасшедшей, чего никак не скажешь о вице-чемпионах Европы. Причём латиноамериканцы брали не только количеством, но и качеством: дружным скандированием, потрясающим пением и невероятными эмоциями. Что говорить, если во время караоке-исполнения песни о Перу перед матчем некоторые поклонники южноамериканской сборной плакали?.. Как, понятное дело, и после матча...



Но триумфовали перуанцы не только на "Екатеринбург-Арене". Их нашествие в столицу Урала началось ещё за три дня до матча. Постепенно они оккупировали весь центр города, который окрасился в красно-белые цвета. Улицы, кафе, бары, торговые центры - везде можно было встретить болельщиков "лам". Более того, перуанские флаги появлялись даже в отдаленных районах Екатеринбурга, куда поклонникам трёх других сборных, гостивших на Урале, похоже, даже и не приходило в голову отправиться! В эти дни испанская речь звучала в Екатеринбурге, кажется, чаще русской. И не только речь: набив под завязку один бар, латиноамериканцы организовали там нечто вроде Перу в миниатюре, распевая песни и оглашая окрестности громогласным "ПЕРУ!!!".

Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге


По такому поводу в одном из торговых центров даже открылся перуанский ресторан (его русский шеф-повар специально летал в Перу для изучения тамошней кухни. Кстати, сами перуанские болельщики уверенно заявили мне, что их кухня считается лучшей в Южной Америке).

Не обошлось, разумеется, и без курьёзов. Автору этих строк довелось лично помогать одному латиноамериканцу, потерявшему где-то на пути из Саранска в Екатеринбург свою миграционную карту, пройдя всю волокиту, связанную с восстановлением этого документа. По ходу сего дела выяснилось, что отечественное МВД мечтает о завершении мундиаля, ибо от него требуют букаально сдувать пылинки с иностранных болельщиков. Довелось услышать и о выезде полиции по вызову из-за драки египтян с уругвайцами...



Французы в центре Свердловской области практически отсутствовали, а в красно-белом перуанском море терялись окончательно. Хотя некоторые все равно пытались проявить себя: притащили в ресторан петуха и радостно приветствовали каждое "кукареку" с его стороны. Данное пернатое, напомню, является символом команды Дидье Дешама.

А один из французов, облачённый в свой триколор, очень удивился тому, что в русской кухне присутствуют салат "Оливье" и торт "Наполеон", зато похвастался знанием того факта, что когда-то наша аристократия разговаривала на французском, и заявил, что очень гордится этим.

Кстати, продолжая тему "ле блю". Довелось подискутировать с "галльскими" журналистами. По их мнению, команда Дешама слишком молода, дабы всерьёз претендовать на Кубок мира, а вот в полуфинале она должна быть. Что же до ситуации с Бензема, коллеги были единодушны: такой человек не должен защищать честь страны.

Организация матча в Екатеринбурге вновь была на высшем уровне, если не считать того факта, что при +12 на столбике термометра горячие (не горячительные!) напитки можно было найти только в кафе медиа-центра (я сейчас, разумеется, о журналистах). Та же ошибка была допущена в прошлый раз, на ее исправление организаторы получили почти неделю, прогноз погоды был известен заранее - и... ничего.

И это не я один такой придирчивый: теплолюбивые перуанцы в перерыве носились в поисках кофе и разводили руками. Неужели с этим ничего нельзя было сделать?

К счастью, на этот раз тема пустых трибун в столице Урала оказалась неактуальной: при наличии небольшого числа свободных мест, "Екатеринбург-Арена" была забита практически под завязку. Спасибо за это, конечно же, следует сказать невероятным перуанцам. Увы, их сборной это никак не помогло, и уже после второго матча Перу оказалась за бортом плей-офф. Красно-белые слёзы текли по оранжевым трибунами, и вместе с перуанцами плакало уральское небо. Но эти ребята все равно оставили после себя в Екатеринбурге светлую память и чувство бесконечного веселого карнавала...

Сергей Янков, Rusfootball.info

Фото: Царьград, Regnum,Е1.ru,
Теги: Сборная Перу Сборная Франции
Вчера, 22:37
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
хорошая статья
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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