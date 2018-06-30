Кто будет соперником сборной России? Расклады в группе Португалии, Испании и Ирана

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Кто будет соперником сборной России? Расклады в группе Португалии, Испании и Ирана

Станислав Черчесов справедливо заметил, что его команда выбирать соперника не может. Это привилегия наших соперников, играющих после сборной России. Rusfootball.info – о турнирном положении в группе В.

Со сборной Марокко всё понятно: Зиеш, Буссуфа, Белянда и Амрабат очень техничные и креативные ребята, а Бенатия невероятно опасен на стандартах, но ни одного гола в ворота соперников они сообразить не смогли. А вот в свои Бухаддуз мяч эффектно срезал, поэтому команда Эрве Ренара ни при каких обстоятельствах в плей-офф не выйдет. С тремя остальными сборными надо разбираться.

Кто будет соперником сборной России? Расклады в группе Португалии, Испании и Ирана


Для начала уясним регламент турнира. Запоминайте, он пригодится нам во многих группах, хорошо хоть не в нашей. Из регламента ФИФА:

Места команд в группе определяются по следующим показателям:

  • наибольшее количество набранных очков;
  • разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира;
  • количество забитых голов во всех матчах группового турнира.


То есть прежде чем начинать считать показатели между конкретными командами, мы смотрим на разницу и количество мячей вообще. Если они абсолютно равны, тогда в ход идёт следующий блок правил:

Если две и более команд будут иметь равенство по трем указанным выше показателям, их места в таблице будут определяться по следующим показателям:

  • наибольшее количество набранных очков в матчах группового турнира между этими командами;
  • разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового турнира между этими командами;
  • наибольшее количество забитых голов в матчах группового турнира между этими командами;
  • наибольшее число баллов fair play (желтая карточка = -1, непрямая красная карточка = -3, прямая красная карточка = -4, желтая и прямая красная карточка = -5, при этом один игрок в каждом матче может получить только один из указанных штрафов);
  • жеребьевка, организованная FIFA.


Все говорят о том, с кем нашей сборной удобнее играть: с Португалией или Испанией? Но вполне реальные шансы на выход из группы имеет Иран! Георгий Черданцев в своём стиле ляпнул стереотипную глупость о том, что забить Португалии проще, чем Ирану с их португальским тренером Карлушем Кейрушем. Но забыл, что структурно Португалия не так уж сильно отличается. С той лишь разницей, что эта команда чемпион Европы с лучшим игроком мира впереди. А Иран – с Сердаром Азмуном.

Ну и не забывайте про ещё одну причину болеть за сборную Ирана, которую мы уже показывали.



Победа над Португалией гарантирует Ирану плей-офф. Тут всё очень просто. Первое или второе – зависит от Испании. Если она выиграет, то первую позицию никакой Иран не отберёт. А если нет, то в Сочи как вторая команда группы В отправится именно Испания.

В случае ничьей Иран тоже может выбраться в плей-офф, для этого нужно поражение Испании, причём хотя бы в 2 мяча. Даже если Иран сыграет 3:3, а Испания проиграет 0:1 и общая разница мячей станет одинаковой, подключится второй блок правил, согласно которому Испания будет выше благодаря успеху в личной встрече. В 4:4 Ирана и 0:1 Испании верится как-то совсем слабо. Так что Ирану однозначно надо играть на победу и не париться с раскладами – через ничью выйти плюс-минус нереально.

Теперь давайте о взаимоотношениях Португалии и Испании, которые в основном всех и волнуют. На данный момент у них вообще всё одинаково. В этой группе невозможен расклад, при котором одинаковые очки набирают три команды. Поэтому если португальцы и испанцы выиграют, сыграют вничью или проиграют с одинаковым счётом, то, как и сейчас, ранжировать их будут по карточкам. На данный момент у Испании одно штрафное очко за одну жёлтую карточку, а у Португалии – два. Причём при синхронном поражении команд с одинаковым счётом карточки реально станут вопросом жизни и смерти – из-за этого кто-то не выйдет в плей-офф, а с первого места выберется Иран.



Но всё же наиболее вероятно смотрится вариант с синхронными победами команд. Шансов занять первое место у Испании всё же побольше, и дело не в карточках, а в менее мотивированном сопернике, который уже вылетел.

С другой стороны, Иран, пропустив, может рискнуть и побежать за победой, за что Криштиану может наказать ещё пару раз и набить необходимую разницу. Дополнительную мотивацию португальцу должен придать Харри Кейн, обогнавший его в гонке бомбардиров. Но и Диего Коста неподалёку с тремя мячами. Вполне возможно, именно эти снайперы решат, кто займёт первое место в группе В и сыграет 1/8 финала в Москве, а кто – выйдет со второго и отправится в Сочи.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Испании Сборная Португалии Сборная Ирана Криштиану Роналду Коста
Сегодня, 11:54
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