Кто будет соперником сборной России? Расклады в группе Португалии, Испании и Ирана

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
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|2
|0
|0
|2
|1
|5
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
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|Дата
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|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
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|B1
|-:-
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|D1
|-:-
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|-:-
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|G1
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|Гости
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|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
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|17:00 07.07.2018
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|Хозяева
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|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
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|-:-
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|Проигравший SF1
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|Гости
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|Победитель SF1
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Кто будет соперником сборной России? Расклады в группе Португалии, Испании и Ирана
Станислав Черчесов справедливо заметил, что его команда выбирать соперника не может. Это привилегия наших соперников, играющих после сборной России. Rusfootball.info – о турнирном положении в группе В.
Со сборной Марокко всё понятно: Зиеш, Буссуфа, Белянда и Амрабат очень техничные и креативные ребята, а Бенатия невероятно опасен на стандартах, но ни одного гола в ворота соперников они сообразить не смогли. А вот в свои Бухаддуз мяч эффектно срезал, поэтому команда Эрве Ренара ни при каких обстоятельствах в плей-офф не выйдет. С тремя остальными сборными надо разбираться.
Для начала уясним регламент турнира. Запоминайте, он пригодится нам во многих группах, хорошо хоть не в нашей. Из регламента ФИФА:
Места команд в группе определяются по следующим показателям:
То есть прежде чем начинать считать показатели между конкретными командами, мы смотрим на разницу и количество мячей вообще. Если они абсолютно равны, тогда в ход идёт следующий блок правил:
Если две и более команд будут иметь равенство по трем указанным выше показателям, их места в таблице будут определяться по следующим показателям:
Все говорят о том, с кем нашей сборной удобнее играть: с Португалией или Испанией? Но вполне реальные шансы на выход из группы имеет Иран! Георгий Черданцев в своём стиле ляпнул стереотипную глупость о том, что забить Португалии проще, чем Ирану с их португальским тренером Карлушем Кейрушем. Но забыл, что структурно Португалия не так уж сильно отличается. С той лишь разницей, что эта команда чемпион Европы с лучшим игроком мира впереди. А Иран – с Сердаром Азмуном.
Ну и не забывайте про ещё одну причину болеть за сборную Ирана, которую мы уже показывали.
Победа над Португалией гарантирует Ирану плей-офф. Тут всё очень просто. Первое или второе – зависит от Испании. Если она выиграет, то первую позицию никакой Иран не отберёт. А если нет, то в Сочи как вторая команда группы В отправится именно Испания.
В случае ничьей Иран тоже может выбраться в плей-офф, для этого нужно поражение Испании, причём хотя бы в 2 мяча. Даже если Иран сыграет 3:3, а Испания проиграет 0:1 и общая разница мячей станет одинаковой, подключится второй блок правил, согласно которому Испания будет выше благодаря успеху в личной встрече. В 4:4 Ирана и 0:1 Испании верится как-то совсем слабо. Так что Ирану однозначно надо играть на победу и не париться с раскладами – через ничью выйти плюс-минус нереально.
Теперь давайте о взаимоотношениях Португалии и Испании, которые в основном всех и волнуют. На данный момент у них вообще всё одинаково. В этой группе невозможен расклад, при котором одинаковые очки набирают три команды. Поэтому если португальцы и испанцы выиграют, сыграют вничью или проиграют с одинаковым счётом, то, как и сейчас, ранжировать их будут по карточкам. На данный момент у Испании одно штрафное очко за одну жёлтую карточку, а у Португалии – два. Причём при синхронном поражении команд с одинаковым счётом карточки реально станут вопросом жизни и смерти – из-за этого кто-то не выйдет в плей-офф, а с первого места выберется Иран.
Но всё же наиболее вероятно смотрится вариант с синхронными победами команд. Шансов занять первое место у Испании всё же побольше, и дело не в карточках, а в менее мотивированном сопернике, который уже вылетел.
С другой стороны, Иран, пропустив, может рискнуть и побежать за победой, за что Криштиану может наказать ещё пару раз и набить необходимую разницу. Дополнительную мотивацию португальцу должен придать Харри Кейн, обогнавший его в гонке бомбардиров. Но и Диего Коста неподалёку с тремя мячами. Вполне возможно, именно эти снайперы решат, кто займёт первое место в группе В и сыграет 1/8 финала в Москве, а кто – выйдет со второго и отправится в Сочи.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Со сборной Марокко всё понятно: Зиеш, Буссуфа, Белянда и Амрабат очень техничные и креативные ребята, а Бенатия невероятно опасен на стандартах, но ни одного гола в ворота соперников они сообразить не смогли. А вот в свои Бухаддуз мяч эффектно срезал, поэтому команда Эрве Ренара ни при каких обстоятельствах в плей-офф не выйдет. С тремя остальными сборными надо разбираться.
Для начала уясним регламент турнира. Запоминайте, он пригодится нам во многих группах, хорошо хоть не в нашей. Из регламента ФИФА:
Места команд в группе определяются по следующим показателям:
- наибольшее количество набранных очков;
- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира;
- количество забитых голов во всех матчах группового турнира.
То есть прежде чем начинать считать показатели между конкретными командами, мы смотрим на разницу и количество мячей вообще. Если они абсолютно равны, тогда в ход идёт следующий блок правил:
Если две и более команд будут иметь равенство по трем указанным выше показателям, их места в таблице будут определяться по следующим показателям:
- наибольшее количество набранных очков в матчах группового турнира между этими командами;
- разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового турнира между этими командами;
- наибольшее количество забитых голов в матчах группового турнира между этими командами;
- наибольшее число баллов fair play (желтая карточка = -1, непрямая красная карточка = -3, прямая красная карточка = -4, желтая и прямая красная карточка = -5, при этом один игрок в каждом матче может получить только один из указанных штрафов);
- жеребьевка, организованная FIFA.
Все говорят о том, с кем нашей сборной удобнее играть: с Португалией или Испанией? Но вполне реальные шансы на выход из группы имеет Иран! Георгий Черданцев в своём стиле ляпнул стереотипную глупость о том, что забить Португалии проще, чем Ирану с их португальским тренером Карлушем Кейрушем. Но забыл, что структурно Португалия не так уж сильно отличается. С той лишь разницей, что эта команда чемпион Европы с лучшим игроком мира впереди. А Иран – с Сердаром Азмуном.
Ну и не забывайте про ещё одну причину болеть за сборную Ирана, которую мы уже показывали.
Победа над Португалией гарантирует Ирану плей-офф. Тут всё очень просто. Первое или второе – зависит от Испании. Если она выиграет, то первую позицию никакой Иран не отберёт. А если нет, то в Сочи как вторая команда группы В отправится именно Испания.
В случае ничьей Иран тоже может выбраться в плей-офф, для этого нужно поражение Испании, причём хотя бы в 2 мяча. Даже если Иран сыграет 3:3, а Испания проиграет 0:1 и общая разница мячей станет одинаковой, подключится второй блок правил, согласно которому Испания будет выше благодаря успеху в личной встрече. В 4:4 Ирана и 0:1 Испании верится как-то совсем слабо. Так что Ирану однозначно надо играть на победу и не париться с раскладами – через ничью выйти плюс-минус нереально.
Теперь давайте о взаимоотношениях Португалии и Испании, которые в основном всех и волнуют. На данный момент у них вообще всё одинаково. В этой группе невозможен расклад, при котором одинаковые очки набирают три команды. Поэтому если португальцы и испанцы выиграют, сыграют вничью или проиграют с одинаковым счётом, то, как и сейчас, ранжировать их будут по карточкам. На данный момент у Испании одно штрафное очко за одну жёлтую карточку, а у Португалии – два. Причём при синхронном поражении команд с одинаковым счётом карточки реально станут вопросом жизни и смерти – из-за этого кто-то не выйдет в плей-офф, а с первого места выберется Иран.
Но всё же наиболее вероятно смотрится вариант с синхронными победами команд. Шансов занять первое место у Испании всё же побольше, и дело не в карточках, а в менее мотивированном сопернике, который уже вылетел.
С другой стороны, Иран, пропустив, может рискнуть и побежать за победой, за что Криштиану может наказать ещё пару раз и набить необходимую разницу. Дополнительную мотивацию португальцу должен придать Харри Кейн, обогнавший его в гонке бомбардиров. Но и Диего Коста неподалёку с тремя мячами. Вполне возможно, именно эти снайперы решат, кто займёт первое место в группе В и сыграет 1/8 финала в Москве, а кто – выйдет со второго и отправится в Сочи.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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