Хорваты Вида и Вукоевич после победы над Россией: "Слава Украине! За Украину!" (видео)

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, 4:3 пен.)."Слава Украине, давай, давай!" – сказал Вида."Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!" – добавил Вукоевич.Оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский "Спартак".