Хорваты Вида и Вукоевич после победы над Россией: "Слава Украине! За Украину!" (видео)

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Хорваты Вида и Вукоевич после победы над Россией: "Слава Украине! За Украину!" (видео)

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, 4:3 пен.).

"Слава Украине, давай, давай!" – сказал Вида.

"Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!" – добавил Вукоевич.

Оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский "Спартак".



Sports.ru
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
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14
(4)
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 02:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Горите в аду, нацисты! rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 02:12) #
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online

А Ивица Олич думаю не разделяет этого мнения. Хотя ничего особо плохого они не сделали. Лозунги фаш. не выкрикивали, и москаляки на гиляку тоже.


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007 [жалоба]
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 02:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
Предвижу бомбление местнвх ватноголовых дурачков


Зажопинск , говоришь ? Это захолустье , очевидно, на Западной Украине ? Ватноголовых ? У тебя жопа вместо головы , а ты , скорее всего , маляр- гастрбайтер на стройке в России , скули дальше , нам прикольно . Смотри на работу в 5 вставать , а то бригадир на незалежную выпнет , опять на Крещатике в палатке жить будешь .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:09) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
От зомбанутых этого стоило ожидать.
Только в отличии от кондомов из Швейцарской сборной этим хоть ума хватило не показывать отличительных символов.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Короче, им хана. Ну, если они такие дебилы - то странно, что никто им подсказать не смог. Хотя. судя по всему - они здесь не для игры в футбол - для вайпа сраного.Деточки - да вам же хана
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: Antip7 (Сегодня, 02:04) #
  • +2
  •  (2)
online

Теперь придется топить за англичан.. козлы гремучие
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Ferd Санкт-Петербург (Сегодня, 02:03) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
твари, Англия вперед
Регистрация: 14.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 02:02) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Предвижу бомбление местнвх ватноголовых дурачков
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 02:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вот они свидомые твари прорезались ...блевотина!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: cadallero555 (Сегодня, 02:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Горд, что Вукоевич играл за Спартак!
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 02:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И кто-то собирается за это чмо болеть против Англии.Я за Англию хотя тоже не терплю их.Но за нас нужно отомстить.Пусть фашисты 4 место займут.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 02:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Придется за Кейна болеть, хотя я и так за него притапливаю


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: tiran Краснодарский край (Сегодня, 02:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
тупорылые создания) надеюсь,что вас жестко нагнут англы)


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Каждый по-своему прав, а по-моему нет :)


★ "с-с"
Регистрация: 5.12.2006 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Идиоты
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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