Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться
Четвертьфиналист чемпионата мира Сергей Игнашевич рассказал, как принимал решение сыграть на турнире.
– Когда я объявил о завершении карьеры в сборной, мне было 37. Я предположил, что в 39 я вряд ли буду соответствовать уровню чемпионата мира. Поэтому правильнее на моей позиции наигрывать футболиста моложе. Тренер мое решение принял. Но в 39 меня все-таки позвали в сборную, и как у спортсмена у меня не было морального права отказываться. Я был готов играть и 45 минут, и 15, и даже просто сидеть на лавке.
– Были те, кто говорил вам: «Куда ты лезешь»?
– Ни одного человека. Более того, все говорили «спасибо» еще до начала чемпионата мира.
– Разговор с Черчесовым о возвращении получился долгим?
– Он у меня спросил: «Поедешь?». Я ответил: «Да, поеду». И все.
С Черчесовым у нас был хороший контакт. В моей карьере было не так много тренеров, с кем бы я мог поговорить о своей роли в команде, о своей игре. Кроме того, Черчесова интересовало мое мнение относительно нашей тактики. Это был живой контакт, и я чувствовал, что могу быть полезен не только как футболист, но и как человек с большим опытом игры в сборной. Весь тренерский штаб, надо отдать ему должное, был с игроками в тесном контакте. Это тоже повлияло на итоговый результат.
– Перед турниром в сборную мало кто верил. Это касается и болельщиков, и прессы. Это задевало?
– Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно. Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унижая главную команду еще до начала турнира. Журналисты пишут для болельщиков, создают определенное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты – это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики – минимум, одни эмоции.
Эмоционально самыми сложными были первые минуты матча с Саудовской Аравией. На команду шло очень сильное давление. В нас никто не верил. В первые минуты, до гола Юры Газинского, было видно, как мы нервничали. Мы понимали, что сейчас выступаем на чемпионате мира, к которому очень долго к этому готовились. В детстве мы мечтали, что когда-нибудь сыграем на таком турнире, и вот он этот долгожданный момент, а в нас никто не верит. Более того, нас унижают, критикуют, называют брёвнами – еще до турнира. Всё это подогревается в прессе. Ладно, я уже многое повидал. А в сборной средний возраст – 22-23 года, ребята никогда этого не видели. Они вышли играть при полных «Лужниках», еще миллионы у телевизоров. Естественно, ребятам было тяжело. Когда забили, у нас словно гири с ног слетели. С каждой минутой начали играть лучше и лучше. Второй гол придал нам дополнительных сил, а потом еще и третий, четвёртый, пятый, – цитирует Игнашевича «Чемпионат».
– Когда я объявил о завершении карьеры в сборной, мне было 37. Я предположил, что в 39 я вряд ли буду соответствовать уровню чемпионата мира. Поэтому правильнее на моей позиции наигрывать футболиста моложе. Тренер мое решение принял. Но в 39 меня все-таки позвали в сборную, и как у спортсмена у меня не было морального права отказываться. Я был готов играть и 45 минут, и 15, и даже просто сидеть на лавке.
– Были те, кто говорил вам: «Куда ты лезешь»?
– Ни одного человека. Более того, все говорили «спасибо» еще до начала чемпионата мира.
– Разговор с Черчесовым о возвращении получился долгим?
– Он у меня спросил: «Поедешь?». Я ответил: «Да, поеду». И все.
С Черчесовым у нас был хороший контакт. В моей карьере было не так много тренеров, с кем бы я мог поговорить о своей роли в команде, о своей игре. Кроме того, Черчесова интересовало мое мнение относительно нашей тактики. Это был живой контакт, и я чувствовал, что могу быть полезен не только как футболист, но и как человек с большим опытом игры в сборной. Весь тренерский штаб, надо отдать ему должное, был с игроками в тесном контакте. Это тоже повлияло на итоговый результат.
– Перед турниром в сборную мало кто верил. Это касается и болельщиков, и прессы. Это задевало?
– Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно. Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унижая главную команду еще до начала турнира. Журналисты пишут для болельщиков, создают определенное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты – это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики – минимум, одни эмоции.
Эмоционально самыми сложными были первые минуты матча с Саудовской Аравией. На команду шло очень сильное давление. В нас никто не верил. В первые минуты, до гола Юры Газинского, было видно, как мы нервничали. Мы понимали, что сейчас выступаем на чемпионате мира, к которому очень долго к этому готовились. В детстве мы мечтали, что когда-нибудь сыграем на таком турнире, и вот он этот долгожданный момент, а в нас никто не верит. Более того, нас унижают, критикуют, называют брёвнами – еще до турнира. Всё это подогревается в прессе. Ладно, я уже многое повидал. А в сборной средний возраст – 22-23 года, ребята никогда этого не видели. Они вышли играть при полных «Лужниках», еще миллионы у телевизоров. Естественно, ребятам было тяжело. Когда забили, у нас словно гири с ног слетели. С каждой минутой начали играть лучше и лучше. Второй гол придал нам дополнительных сил, а потом еще и третий, четвёртый, пятый, – цитирует Игнашевича «Чемпионат».
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