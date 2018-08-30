Гильерме: если Акинфеев ушел из сборной, я готов

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Гильерме: если Акинфеев ушел из сборной, я готов

Гильерме: если Акинфеев ушел из сборной, я готов

Голкипер "Локомотива" Гильерме заявил, что готов стать первым номером сборной в случае ухода Игоря Акинфеева:

- Что касается будущего Акинфеева, то по-прежнему существует плохо объясненная и неопределенная ситуация. Не могу говорить о том, чего не знаю. Но если он действительно ушел из сборной, то я готов к этому вызову. Мне нужно всегда быть начеку, если такая возможность появится.

Лунев является молодым вратарем, который уже два года отлично показывает себя в "Зените" и по-прежнему обладает большим потенциалом. Шунин тоже хорош. Так что у нас будет отличная конкуренция. Вообще в России хорошие вратари, - приводит слова россиянина Yahoo Esportes Brasil.

Вратарь "железнодорожников" попал в заявку сборной на игры против Турции и Чехии.

фото: abnews.ru
Теги: Гильерме Локомотив сборная России Акинфеев
Сегодня, 11:36
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(1)
№7 Написал: Parshin (Сегодня, 12:31) #
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online

Вратарь - это особое легендарное "яшинское" место (Русская вратарская школа) - в воротах Сборной России должны быть, в этой связи, только русские вратари !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:15) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гильерме в этом сезоне лучший на данный момент,не не думаю что его поставят в сб основным,всё-таки он бразилец.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
в России проблем с вратарями особо то никогда и не было
с тахникой и всем таким - всегда все было нормально
были и Харин, и Сметанин, и Черчесов,и Новосадов,и Овчинников, и Нигматуллин, и Филимонов (дада, он в целом тоже), и Малафеев, и Рыжиков, и Беленов, и Селихов, и Лунев, можно и Шунина назвать, Акинфеев....да тут список на два десятка человек точно хватит.
но для вратаря еще важна психология. что он не сломается морально от ошибок или поражений. вот тут уже не знаю кто как реагирует на неудачи


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
С центра поля пропускать пенки?У тебя же косяки ежегодно и почему Локо не найдет хорошего кипера загадка.А по Гильерме факт.Как получил паспорт стал каждый год по нескольку мячей привозить.И в сборной ему не место.Что -что а вратарская школа у нас и своя нормальная.Выбор есть.Гильерме ничем не сильнее,а многих и слабее.Другие регулярно пенки не ловят.Пригласили на товарняки уже радости полные штаны)Селихов и Лунев ближайшие сменщики Игоряна,хотя тот уверен еще долго будет играть,а Гильерме нам не нужен.Леги нужны сильные,а не всякий середняк.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да нахер ты нужен в сборной
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я уезжаю,
Но скоро вернусь.
(Алла Пугачёва)
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:38) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Тоже уйти готов?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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