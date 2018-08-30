Гильерме: если Акинфеев ушел из сборной, я готов

Голкипер "Локомотива" Гильерме заявил, что готов стать первым номером сборной в случае ухода Игоря Акинфеева:- Что касается будущего Акинфеева, то по-прежнему существует плохо объясненная и неопределенная ситуация. Не могу говорить о том, чего не знаю. Но если он действительно ушел из сборной, то я готов к этому вызову. Мне нужно всегда быть начеку, если такая возможность появится.Лунев является молодым вратарем, который уже два года отлично показывает себя в "Зените" и по-прежнему обладает большим потенциалом. Шунин тоже хорош. Так что у нас будет отличная конкуренция. Вообще в России хорошие вратари, - приводит слова россиянина Yahoo Esportes Brasil.Вратарь "железнодорожников" попал в заявку сборной на игры против Турции и Чехии.фото: abnews.ru