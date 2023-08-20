Женская сборная Испании победила команду Англии и стала чемпионом мира

Женская сборная Испании победила национальную команду Англии (1:0) в финале чемпионата мира-2023.



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В Сиднее на стадионе "Австралия" сегодня состоялся финал женского чемпионата мира-2023. В главном матче тура сборная Испании одолела команду Англии – 1:0. В составе "Фурии Рохи" единственный мяч в свой актив в первом тайме записала Ольга Кармона. Отметим, что во второй половине у победительниц не сумела реализовать 11-метровый удар Дженнифер Эрмосо.



Испанки впервые в своей истории смогли выиграть женский ЧМ. До этого их лучшим результатом было третье место на мундиале в 2015 году.

