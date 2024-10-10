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Мостовой - о сборной Казахстана: сейчас назначили Черчесова и думают, что он все поменяет

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Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.
Фото: УЕФА
- Сборная Казахстана в отборе на Евро феерила, и все радовались этому. Я говорил: "Успокойтесь, они всё равно не выйдут". По итогу не вышли. Сейчас назначали Черчесова и думают, что он пришёл и всё поменяет. Но от перестановки тренеров ничего не меняется. Станиславу хочется пожелать удачи. Ему будет тяжело, но он знал, на что шёл, - цитирует Мостового "Чемпионат".

Черчесов 3 июня официально возглавил сборную Казахстана. Под его руководством Казахстан провел две игры: с Норвегией (0:0) и со Словенией (0:3).

Сегодня, 10 октября, коллектив Черчесова в гостях сыграет с Австрией, начало матча запланировано на 21:45 мск.

Напомним, Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году, но не смогла выйти из группы на Евро-2020. В июле 2021 года он покинул сборную России.

Александр Мостовой Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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