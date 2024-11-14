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Черчесов - о сборной Казахстана в Лиге Наций: я доволен тем, что мы уже сделали

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги матча с Австрией в 5-м туре Лиги наций (0:2).
Фото: сборная Казахстана
"Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали", — цитирует Черчесова Sports.kz.

Напомним, сегодня, 14 ноября, сборная Казахстана уступила дома национальной команде Австрии в пятом туре Лиги наций со счетом 0:2. Таким образом при Станиславе Черчесове команда четырежды проиграла, один раз сыграла вничью и вылетела в третий дивизион Лиги наций. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -10 (0:10).

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