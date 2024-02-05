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Колосков: ЧМ в России - лучший в истории. Не думаю, что США, Канада и Мексика справятся также
Президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Чемпионате Мира 2026-го года, который состоится в трех странах Северной Америки.
Фото: ТАСС
"Чемпионат мира в России был признан исполкомом ФИФА лучшим за всю историю. Не думаю, что США, Канада и Мексика справятся также", - заявил Колосков.
Чемпионат Мира по футболу 2018-го года состоялся в России. Сборная-хозяйка чемпионата тогда дошла до стадии 1/4 финала турнира, а золото выиграла сборная Франции. Следующий Чемпионат Мира состоится в 2026-м году. Мундиаль примут три страны - США, Мексика и Канада.
Источник: "
СЭ
"
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Колосков
Чемпионат Мира
РФС
Сегодня, 17:12
Опубликовал:
Aslan Arshba
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