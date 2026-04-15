Президент РПЛ высказался о новом лимите на легионеров

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проекте приказа Минспорта по изменению параметров лимита на легионеров.

Фото: ФК "Зенит"

"Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении.

РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года", - приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.