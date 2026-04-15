Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
Реал МадридНе начат
Арсенал
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Президент РПЛ высказался о новом лимите на легионеров

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проекте приказа Минспорта по изменению параметров лимита на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
"Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении.
РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года", - приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.

13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится