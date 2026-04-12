Масалитин: если бы "Зенит" не сбавил обороты, "Краснодар" ничего не смог бы предпринять

- Очень хороший первый тайм провел "Зенит". Но во второй половине сбавил обороты, стал играть на удержание счёта. Если бы хозяева поля сыграли во втором тайме в той же динамике, что и в первом, гости ничего не смогли бы предпринять.
В "Краснодаре" есть игроки, обладающие мастерством, это мастерство и было вложено в ответный мяч. В совокупности ничья - итог справедливый, - сказал Масалитин.
Напомним, матч прошёл в воскресенье и завершился со счётом 1:1. "Зенит" заканчивал игру вдесятером после удаления Педро.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info