Министр спорта России проведет встречу с руководством РФС, РПЛ и клубов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о проведении встречи с представителями российского футбола.
Фото: РИА Новости
"Мы пригласили руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, в Минспорт 24 апреля.
Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта", - сказал Дегтярев "СЭ".

13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.

