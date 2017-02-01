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Вадим Евсеев официально возглавил "Текстильщик"

"Текстильщик" из Иваново объявил о назначении Вадима Евсеева главным тренером команды.

"Новым главным тренером красно-черных стал 41-летний специалист Вадим Евсеев. Новый наставник уже приступил к своим обязанностям. Утром 1 февраля он провел первую ознакомительную тренировку", - говорится в сообщении на официальном сайте ивановцев.

Вадим Евсеев официально возглавил "Текстильщик"
Теги: Евсеев
Сегодня, 18:37
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