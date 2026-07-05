Семак назвал главный минус участия игроков "Зенита" на ЧМ-2026

Фото: Getty Images

- Отсутствие Энрике и Дугласа скажутся на наши будущие матчи. Это два наших ведущих игрока. С одной стороны - это плюс для имиджа российского футбола и " Зенита ". С другой - потеря важных игроков, это минус, - цитирует Семака "Чемпионат"

По словам главного тренера петербургской команды, оба бразильца относятся к числу ключевых футболистов, поэтому их отсутствие отражается на подготовке к новому сезону.Напомним, Дуглас Сантос и Луис Энрике находятся в расположении сборной Бразилии, которая сегодня, 5 июля, сыграет с Норвегией в 1/8 финала чемпионата мира - 2026.