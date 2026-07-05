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Семак назвал главный минус участия игроков "Зенита" на ЧМ-2026

Сергей Семак признал, что участие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира - 2026 создает для "Зенита" определенные сложности.
Фото: Getty Images
По словам главного тренера петербургской команды, оба бразильца относятся к числу ключевых футболистов, поэтому их отсутствие отражается на подготовке к новому сезону.

- Отсутствие Энрике и Дугласа скажутся на наши будущие матчи. Это два наших ведущих игрока. С одной стороны - это плюс для имиджа российского футбола и "Зенита". С другой - потеря важных игроков, это минус, - цитирует Семака "Чемпионат".

Напомним, Дуглас Сантос и Луис Энрике находятся в расположении сборной Бразилии, которая сегодня, 5 июля, сыграет с Норвегией в 1/8 финала чемпионата мира - 2026.

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