Петербургская команда открыла счет в первом тайме. На 20-й минуте отличился Александр Соболев, однако еще до перерыва гости восстановили равновесие - на 39-й минуте гол забил Агустин Аусменди.
Следующий контрольный матч "Зенит" проведет 8 июля. Соперником команды станет "Нефтчи" из Ферганы.
Голы: Соболев, 20 - Аусменди, 39.
"Зенит": Адамов, Нино, Андраде, Мантуан, Горшков, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Глушенков, Соболев.
2 тайм: Латышонок, Джон Джон, Караваев, Ерохин, Бардачев, Ду Кейрос, Вега, Дивеев, Васильев, Волков.
"Зенит" не смог обыграть клуб из Аргентины
"Зенит" не сумел обыграть аргентинскую "Химнасию и Эсгриму" в товарищеском матче - 1:1.
Фото: ФК "Зенит"