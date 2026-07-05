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"Зенит" не смог обыграть клуб из Аргентины

"Зенит" не сумел обыграть аргентинскую "Химнасию и Эсгриму" в товарищеском матче - 1:1.
Фото: ФК "Зенит"
Петербургская команда открыла счет в первом тайме. На 20-й минуте отличился Александр Соболев, однако еще до перерыва гости восстановили равновесие - на 39-й минуте гол забил Агустин Аусменди.

Следующий контрольный матч "Зенит" проведет 8 июля. Соперником команды станет "Нефтчи" из Ферганы.

Голы: Соболев, 20 - Аусменди, 39.

"Зенит": Адамов, Нино, Андраде, Мантуан, Горшков, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Глушенков, Соболев.

2 тайм: Латышонок, Джон Джон, Караваев, Ерохин, Бардачев, Ду Кейрос, Вега, Дивеев, Васильев, Волков.

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