Трамп обратился к ФИФА после решения отменить дисквалификацию форварду сборной США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение ФИФА по нападающему национальной команды Фоларину Балогуну.

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- Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость! - написал Трамп.

Американский лидер поддержал отмену автоматической дисквалификации форварда, благодаря которой тот сможет сыграть в матче плей-офф чемпионата мира.Напомним, после удаления в игре с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала Балогуну грозил автоматический пропуск следующего матча. Однако дисциплинарный комитет ФИФА решил приостановить наказание, поэтому нападающий сможет помочь сборной США во встрече с Бельгией.