ФИФА неожиданно изменила решение по удалению игрока сборной США - он сможет сыграть с Бельгией

Сборная США сможет рассчитывать на Фоларина Балогуна в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2026 против Бельгии.

Фото: ФИФА

- В соответствии со статьёй 27 дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год, - говорится в заявлении ФИФА.

Нападающий избежал пропуска встречи, несмотря на удаление в предыдущем раунде турнира.Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение не применять к американскому форварду автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Как сообщается на официальном сайте организации, наказание было условно приостановлено с испытательным сроком на один год.Во встрече 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун был удален с поля из-за грубого фола.