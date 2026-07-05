ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после просьбы Белого дома - источник

Фоларин Балогун избежал пропуска матча с Бельгией не без участия Белого дома.

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По информации журналиста Бена Джейкобса, администрация США напрямую обращалась в ФИФА с просьбой отложить одноматчевую дисквалификацию нападающего.



Речь идет о наказании за удаление Балогуна в игре 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Боснии и Герцеговины. Как сообщает Джейкобс, Белый дом просил ФИФА не применять дисквалификацию перед следующим матчем американской сборной.



Ранее стало известно, что наказание для форварда приостановлено на один год. Благодаря этому Балогун сможет выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.