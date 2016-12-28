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Источник: Одил Ахмедов подписал контракт с китайским "Шанхай СИПГ"

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов продолжит карьеру в китайском клубе "Шанхай СИПГ", сообщает Sports.uz.

В настоящее время 29-летний игрок находится в Китае. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Теги: Ахмедов Краснодар Шанхай СИПГ
Сегодня, 18:30
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№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:18) #
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Красавчики

Боаш.Халк.Вицин.Оздоев.Акинфе
в.В.Березуцкий.....Слуцкий гинер....х.з...кто еще?
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Факел»
там лимит жесткий, нужен азиат-легионер в составе, а Ахмедов вполне ничего не только по китайским меркам


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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