Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу парижской команды.
Гости провели мощный первый тайм и трижды поразили ворота соперника ещё до перерыва. Голами отметились Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Витинья.
После перерыва "Манчестер Сити" сократил отставание благодаря дублю Эрлинга Холанда, однако "ПСЖ" ответил мячом Магнеса Аклиуша. В концовке Ферран Торрес не реализовал пенальти.
Ворота "ПСЖ" в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Манчестер Сити" в матче с шестью голами
"ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА