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"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Манчестер Сити" в матче с шестью голами

"ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу парижской команды.

Гости провели мощный первый тайм и трижды поразили ворота соперника ещё до перерыва. Голами отметились Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Витинья.

После перерыва "Манчестер Сити" сократил отставание благодаря дублю Эрлинга Холанда, однако "ПСЖ" ответил мячом Магнеса Аклиуша. В концовке Ферран Торрес не реализовал пенальти.

Ворота "ПСЖ" в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

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