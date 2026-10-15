"Реал" в концовке отыгрался с 1:3 и вырвал победу у "Ромы"

"Реал" обыграл "Рому" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Риме завершилась со счётом 4:3 в пользу мадридской команды.



Счёт на 20-й минуте открыл Мартен де Рон. На 25-й минуте Килиан Мбаппе восстановил равенство. После перерыва "Рома" снова вышла вперёд: на 51-й минуте отличился Доньелл Мален, а на 57-й он оформил дубль и сделал счёт 3:1.



"Реал" начал отыгрываться в концовке. На 83-й минуте Карлос Эспи сократил отставание, на 85-й Эндрик сравнял счёт, а на 90-й минуте Антонио Рюдигер забил победный мяч.

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Реал