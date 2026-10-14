Встреча в Грозном завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Счёт был открыт в концовке первого тайма - на 45-й минуте отличился Виктор Окишор. "Ахмат" сумел отыграться уже в компенсированное время благодаря голу Эгаша Касинтуры на 90+2-й минуте.
Однако ничейный результат продержался недолго. На 90+4-й минуте Ярослав Гладышев забил второй мяч "Динамо" и принёс московской команде победу.
"Динамо" вырвало победу у "Ахмата" на 90+4-й минуте
Московское "Динамо" одержало победу над "Ахматом" в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"