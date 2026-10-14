Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
Динамо КировЗавершен
Волна
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
Динамо СПБЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
КалугаЗавершен
Ленинградец
2 - 0 2 0
Луки-ЭнергияЗавершен
Крылья Советов
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 (П 4 - 3) 0 043
МуромЗавершен
Динамо Мх
1 - 2 1 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Чертаново
2 - 1 2 1
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
ШинникЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
Ростов1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
3 - 1 3 1
Комо2 тайм
ЛАСК
3 - 6 3 6
Ливерпуль2 тайм
Астон Вилла
22:00
ФенербахчеНе начат
Манчестер Сити
22:00
ПСЖНе начат
Буде-Глимт
22:00
Боруссия ДНе начат
Слован
22:00
ШтутгартНе начат
Бетис
22:00
ПортуНе начат
Шахтер
22:00
АЕК АфиныНе начат
Рома
22:00
Реал МадридНе начат

"Зенит" одержал волевую победу над "Динамо" Махачкала

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря голу Гамида Агаларова. До перерыва "Зенит" сумел отыграться - на 37-й минуте отличился Кевин Андраде.

Победный мяч петербуржцы забили во втором тайме. На 65-й минуте Джон Джон вывел "Зенит" вперёд, после чего команда сохранила преимущество до финального свистка.

После четырёх матчей "Зенит" набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. Махачкалинское "Динамо" с одним очком остаётся на четвёртой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится