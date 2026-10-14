Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.
Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря голу Гамида Агаларова. До перерыва "Зенит" сумел отыграться - на 37-й минуте отличился Кевин Андраде.
Победный мяч петербуржцы забили во втором тайме. На 65-й минуте Джон Джон вывел "Зенит" вперёд, после чего команда сохранила преимущество до финального свистка.
После четырёх матчей "Зенит" набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. Махачкалинское "Динамо" с одним очком остаётся на четвёртой строчке.
"Зенит" одержал волевую победу над "Динамо" Махачкала
Фото: ФК "Зенит"