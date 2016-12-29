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Григорий Иванов: история с Мишуковым и "Пескарой"? Не знаю, откуда это взялось
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что полузащитник Богдан Мишуков мог перейти в "Пескару".
"История с Мишуковым и "Пескарой"? Честно говоря, вообще не знаю, откуда это взялось! Какой-то агент что-то написал, мне начали звонить. Богдан Мишуков был у нас в молодёжном составе на студенческом контракте, получал небольшие деньги. На данный момент он уже взрослый для нашего молодёжного состава, а в основной ещё не проходит. Из-за этого мы решили отпустить Мишукова. Тем более он сам просился. Дай бог, чтобы у него всё получилось, но я думаю, что Богдану сначала нужно заиграть где-то в России, а уже потом думать о "Пескаре", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
"История с Мишуковым и "Пескарой"? Честно говоря, вообще не знаю, откуда это взялось! Какой-то агент что-то написал, мне начали звонить. Богдан Мишуков был у нас в молодёжном составе на студенческом контракте, получал небольшие деньги. На данный момент он уже взрослый для нашего молодёжного состава, а в основной ещё не проходит. Из-за этого мы решили отпустить Мишукова. Тем более он сам просился. Дай бог, чтобы у него всё получилось, но я думаю, что Богдану сначала нужно заиграть где-то в России, а уже потом думать о "Пескаре", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
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