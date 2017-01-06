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В тренерский штаб "Анжи" войдут 4 новых специалиста
В штаб нового наставника "Анжи" Александра Григорян войдут четыре новых тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе – "СКА-Хабаровск". Николай Шлеев, также работавший с главным тренером "Анжи" в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел Анзур Садиров, хорошо известный дагестанским любителям футбола по выступлениям за махачкалинское "Динамо". Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает "Анжи". Наставником молодежной команды "Анжи" назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.
Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе – "СКА-Хабаровск". Николай Шлеев, также работавший с главным тренером "Анжи" в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел Анзур Садиров, хорошо известный дагестанским любителям футбола по выступлениям за махачкалинское "Динамо". Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает "Анжи". Наставником молодежной команды "Анжи" назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.
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