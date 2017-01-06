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В тренерский штаб "Анжи" войдут 4 новых специалиста

В штаб нового наставника "Анжи" Александра Григорян войдут четыре новых тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе – "СКА-Хабаровск". Николай Шлеев, также работавший с главным тренером "Анжи" в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел Анзур Садиров, хорошо известный дагестанским любителям футбола по выступлениям за махачкалинское "Динамо". Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает "Анжи". Наставником молодежной команды "Анжи" назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.
Теги: Анжи
Сегодня, 17:14
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