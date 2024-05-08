Воронежский "Факел" был наказан за поведение болельщиков в домашнем матче против "Зенита" в рамках 27-го тура РПЛ. КДК РФС оштрафовал клуб на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес команды соперников.
Болельщики "Факела" скандировали: "Зенит" - позор российского футбола. Ранее клуб осудил поведение болельщиков. Матч завершился со счетом 1:1, а ничью хозяевам поля принес нападающий Евгений Марков, реализовав пенальти на 90+11 минуте игры.
Источник: "СЭ"
КДК РФС оштрафовал "Факел" на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес "Зенита"
Воронежский "Факел" был оштрафован за поведение болельщиков в матче 27-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"