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КДК РФС оштрафовал "Факел" на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес "Зенита"

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Воронежский "Факел" был оштрафован за поведение болельщиков в матче 27-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"
Воронежский "Факел" был наказан за поведение болельщиков в домашнем матче против "Зенита" в рамках 27-го тура РПЛ. КДК РФС оштрафовал клуб на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес команды соперников.

Болельщики "Факела" скандировали: "Зенит" - позор российского футбола. Ранее клуб осудил поведение болельщиков. Матч завершился со счетом 1:1, а ничью хозяевам поля принес нападающий Евгений Марков, реализовав пенальти на 90+11 минуте игры.

Источник: "СЭ"

Факел Зенит КДК РФС
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