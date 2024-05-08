"Выражение "позорное судейство" - это оскорбительное выражение по отношению к официальному лицу матчу. Игнашевич принес извинение, принял участие в заседании. Решение по Игнашевичу - два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок 6 месяцев", - цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца "СЭ".
В матче 27-го тура чемпионата России "Урал" принимал на своем поле калининградскую "Балтику". Хозяева поля одержали минимальную победу (2:1) с победным голом на 90+5 минуте встречи. Победа позволила "Уралу" набрать 28-е очко и опередить в турнирной таблице "Балтику".
Подопечные Сергея Игнашевича занимают 15-е место в РПЛ за 3 тура до конца сезона. В активе "Балтики" 26 очков в 27-ми матчах, а отставание от зоны стыковых матчей составляет 2 очка. В 28-м туре калининградский клуб примет на своем поле московское "Динамо".
КДК РФС оштрафовал Сергея Игнашевича на 200 тысяч рублей за то, что он назвал судейство в матче с "Уралом" позорным
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич получил штраф и условную дисквалификацию за критику судейства в матче 27-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2).
Фото: ФК "Балтика"